Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi

        ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi.

        Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 21 farklı ülkeden toplamda 50 sporcu katıldı. Kaykay tutkunlarını Erzincan’da bir araya getiren şampiyonada 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yapılan yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Şampiyonada Open luge kategorisinde, Abdil Mahdzan birinci, Ulrich Becker ikinci ve Kolby Parks üçüncü sırayı aldı.

        Open skate kategorisinde zirvede Adrien Paynel, ardından Owen Fox ve Harry Clarke yer aldı.

        Open inline kategorisinde ise Carlos Quirogo birinciliği elde ederken, Andreu Rochina ikinci, Loneis Pyrovolou ise üçüncü oldu.

        Şampiyonada başarılı olan sporculara ödülleri, Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"

        Benzer Haberler

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da konuştu:
        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Erzincan'da hayırseverlerin katkısıyla yapılan 3 kütüphane hizmete açıldı
        Erzincan'da hayırseverlerin katkısıyla yapılan 3 kütüphane hizmete açıldı