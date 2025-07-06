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        Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde yavrularını emziren 2 dağ keçisi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:00
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        Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi
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        Erzincan’ın Kemah ilçesinde yavrularını emziren 2 dağ keçisi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülendi.

        Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kemah ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçileri dronla görüntülendi. Dağlık bölgede yavrularını emziren 2 anne keçi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından zoom özellikli dronla uzaktan kayıt altına alındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Civan, özellikle yavrulama döneminde vahşi hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Fatih Civan’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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