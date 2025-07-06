Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi

Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kemah ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçileri dronla görüntülendi. Dağlık bölgede yavrularını emziren 2 anne keçi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından zoom özellikli dronla uzaktan kayıt altına alındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Civan, özellikle yavrulama döneminde vahşi hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Fatih Civan’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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