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        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:57
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        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Miktat Ç'nin (51) kullandığı 20 DS 176 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Kıratın Yokuşu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile E.Ç. (39) ve Y.Ö.Ç. (21), sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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