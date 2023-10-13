Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 kilo 285 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.