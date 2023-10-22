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        Erzincan'da kadınlar Filistin için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi

        Erzincan'da kadınlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla sessiz oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:28
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        Erzincan'da kadınlar Filistin için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi
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        Erzincan'da kadınlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla sessiz oturma eylemi yaptı.

        Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde kadınlar ve çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        İHH Erzincan Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İnisiyatif Sözcüsü Fatma Gül Zehra Adverdi, burada yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen saldırılarda kadın, çocuk ve masum insanların hedef alındığını söyledi.

        İsrail'in 17 yıldır abluka uyguladığı bölgeyi adeta toplama kampına çevirdiğini aktaran Adıverdi, "Gazze'de yıllardır sürdürülen bombalı saldırılarda, sahilde piknik yapan aileler, sokakta oyun oynayan çocuklar, hastanelerde tedavi bekleyen hastalar, ibadethaneler ve insanın en güvendiği sığınağı evlerinde aileler, en çok da kadın ve çocuklar hedef alındı. Maalesef Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Gazze’de devam eden saldırılarda, okullar, camiler ve hastanelere vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İsrail tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına almıştır." diye konuştu.

        Gazze'de şu ana kadar 1000'in üzerinde çocuğun katledildiğini aktaran Adıverdi, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını vurguladı.

        Katılımcılar, açıklamanın ardından sessiz oturma eylemi yapıp dağıldı.

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