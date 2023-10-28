Erzincan ve Iğdır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı yapıldı Erzincan ve Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Erzincan ve Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Erzincan'da Gazi Davut Ala Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, 3. Ordu Bando Takımı eşliğinde 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Ordu Caddesi boyunca yürüdü.

Bazı vatandaşlar da farklı noktalardan ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam eden program, vatandaşların Anagold 24 Erzincanspor-Uşakspor maçının yapılacağı 13 Şubat Şehir Stadyumu'na geçmesiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da Valilik tarafından saat 19.23'te düzenlenen "100. Yıl Fener Alayı" kortej yürüyüşü, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan başladı.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılan etkinlikte, binlerce Iğdırlı vatandaş ve jandarma komandolar, marşlar eşliğinde ellerindeki meşale ve bayraklarla Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Esnaf ve mahalle sakinleri, iş yerlerinin önünden ve balkonlardan Türk bayrağı sallayarak 100. yıl coşkusuna eşlik etti.

Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı.

Programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve kurum amirleri de katıldı.

Ardahan'da da gün boyu etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim ile Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışı, tarihi kongre binasında Vali Hayrettin Çiçek tarafından yapıldı.

Vali Çiçek, sergiyi başarılı bulduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.