Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in videosuyla uyardı

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı 5 yaşındaki Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansı sergilediği videoyla uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in videosuyla uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı 5 yaşındaki Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansı sergilediği videoyla uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık olaylarında mağdur olmaması için bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda kurumda görevli Hikmet Çağrı Ayazlı'nın 5 yaşındaki kızı Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansı sergileyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardığı 1 dakikalık klibi, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Klipte hem anne hem çocuk rolü oynayan Ayazlı'nın, telefonda dolandırılmak üzere olan annesini uyarıp kötü niyetli insanların tuzağına düşmesini engellemesi yer alıyor.

        Başarılı oyunculuk performansıyla dikkati çeken Ayazlı'nın klibi, sosyal medya kullanıcılarından da beğeni aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Erzincan'da 6 FETÖ mensubu gözaltına alındı
        Erzincan'da 6 FETÖ mensubu gözaltına alındı
        Erzincan'da depremzede 124 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs verilec...
        Erzincan'da depremzede 124 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs verilec...