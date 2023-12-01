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        Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı

        Erzincan'da, sosyal medyadan silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:20
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        Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
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        Erzincan'da, sosyal medyadan silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen M.E.A, A.B, H.Z, E.K. ve M.Ç. ekiplerce yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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