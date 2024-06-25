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        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıyacak

        KEMAL ÖZDEMİR - Everest Dağı'na 3 defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken milli sporcu Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelerde de dalgalandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:06
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        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıyacak
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        KEMAL ÖZDEMİR - Everest Dağı'na 3 defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken milli sporcu Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelerde de dalgalandırmayı hedefliyor.

        Dağcılık branşında "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve dünyada sadece 49 kişinin tamamlayabildiği "14x8000" projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu Tunç Fındık, bu yıl mayıs ayının sonlarına doğru üçüncü kez 8 bin 848 metrelik Everest Dağı'nda zirve yaptı.

        Yurda dönüp dağcılık faaliyetlerine devam eden milli dağcı, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Kemaliye Doğa ve Su Sporları Şenliği'ne katıldı.

        Milli sporcu, dünyanın ikinci büyük kanyonu kabul edilen Karanlık Kanyon ile "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuru yanından kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

        - "Dünya’da bunu yapan 49. kişi oldum"

        Milli dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye ilçesinin doğasının sıra dışı olduğunu söyledi.

        Doğa sporlarına verdiği önemle Kemaliye’nin örnek bir ilçe olduğunu ifade eden Fındık, şöyle devam etti:

        "Everest tırmanışı bu senenin başında ortaya çıkan bir durum. ACTECON şirketinin sponsorluğu ile bu işi yapmayı başardım. Bu tırmanışı bu senenin nisan ve mayıs aylarında yaptım. 22 Mayıs 2024’te saat 05.00'te Everest’in zirvesine 3 kez çıkarak bunu yapan ilk Türk oldum. 14x 8000 projesi dışında bir şeydi bu. 14-8000 projesi çok zor ve uzun bir projeydi. 2001 yılında ilk çıktığım dağ Everest’ti. Tabii o zaman 8 binin üzerindeki 14 dağa çıkayım diye bir projem yoktu. Bunu üçüncü 8 bin tırmanışımdan sonra düşünmeye başladım. Bu çok büyük bir proje. Dünya’da bunu yapan 49. kişi ve tabii ilk Türk oldum."

        Fındık, yüksek dağlara tırmanmanın büyük riskleri beraberinde barındırdığını belirterek, bu süreçte çok sıkıntılar yaşadığını ancak çok keyifli anlarının da olduğunu dile getirdi.

        Toplamda 25 tane 8 bin metrelik dağa gidip bunun 16 tanesinin zirvesine çıktığını anlatan Fındık, "Nepal, Güney Afrika ve Alpler’de çeşitli duvar tırmanışlarına gitmek üzere hazırlıklarımız var. Sonbaharda yine Nepal’de 6-7 bin metrelik dağlar için proje ve programlarımız var. Bunların altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. Niyetimiz bütün bu çıktığımız dağların zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmak ve varlığımızı hissettirmek. Bunların hepsini zaman ve imkan dahilinde yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

        - "Dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, kampçılık gibi faaliyetler çok revaçta"

        Türkiye'nin dağcılık potansiyelinin olduğunu ancak bu sporda hakettiği yerde olmadığını söyleyen Tunç Fındık, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde imkanlar daha az ve bununla uğraşan insan sayısıda çok az. Dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, kampçılık gibi faaliyetler çok revaçta. İnsanların özellik pandemiden sonra doğaya kaçışları oldu. Fakat bunun biraz daha kanun ve nizam dairesinde olması gerekiyor çünkü rehberlik konusunda eğitimsiz birçok insan iş yapıyor. Bu da her şeye zarar verebilir ve tehlikeli durumlar yaratabilir. Bunların biraz da devlet tarafından kontrol edilmesi gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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