Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K’nin kullandı 08 AAU 337 hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan aynı aileden K.K (31), C.K. (30), A.K. (23), A.K. (32), F.K. (23), L.K. (5), R.K. (3), K.A.K. (1) ve A.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
        Erzincan'da bir kişi ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzincan'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıy...
        Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıy...
        Erzincan'da komşusunu kürek ve sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Erzincan'da komşusunu kürek ve sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Erzincan D-100 kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        Erzincan D-100 kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        Erzincan'da banyonun havalandırmasına düşen karga yavrusu kurtarıldı
        Erzincan'da banyonun havalandırmasına düşen karga yavrusu kurtarıldı