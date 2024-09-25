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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:17
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, şehirler arası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelenerek durdukları K.Ç. ile Ş.A.E’nin üzerinde ve bagajlarında yaptıkları aramada, 559 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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