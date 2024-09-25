Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, şehirler arası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelenerek durdukları K.Ç. ile Ş.A.E’nin üzerinde ve bagajlarında yaptıkları aramada, 559 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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