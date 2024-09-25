Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler bu kapsamda, şehirler arası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelenerek durdukları K.Ç. ile Ş.A.E’nin üzerinde ve bagajlarında yaptıkları aramada, 559 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

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