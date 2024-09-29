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        Ehram kumaşına Erzincanlı kadınlardan modern dokunuş

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan ve çevre illerde yaygın kullanılan ehram kumaşından kadın ve erkekler için modern tasarımlar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:29
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        Ehram kumaşına Erzincanlı kadınlardan modern dokunuş
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan ve çevre illerde yaygın kullanılan ehram kumaşından kadın ve erkekler için modern tasarımlar yapıldı.

        Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Elazığ gibi illerde kadınların dışarıya çıkarken örtünmek için giydikleri "ehram"ın unutulmaması için Erzincan'da çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda Üzümlü Halk Eğitimi Merkezi'nde koyun yününden elde edilen ipliklerin dokunmasıyla üretilen ehram kumaşından çanta, yatak örtüsü, bohça, masa-sehpa örtüsü ile kadınlar için pelerin, panço, yelek, şapka ve çeşitli elbiseler, erkekler için de yelek, kravat yapılıyor.

        Usta öğretici gözetiminde 12 kadın kursiyer, yaptıkları ürünleri sergilerde satıp kazanç sağlarken, geleneksel sanatları gelecek kuşaklara aktarıyor.

        - "Modernize edilen kıyafet ve ürünler oluşturuldu"

        Üzümlü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Can, AA muhabirine, açılan kursların genelde beceri ve üretim temelli olduğunu söyledi.

        Merkezde yöreye uygun, gelişmekte olan mesleklere dair kurslar açtıklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:

        "Kursumuzda bulunan usta öğreticilerimiz, bu yöreye ait ehramı modernize ederek yeni haliyle sergide bizlere takdim etti, yöreye ait kadın kıyafeti, masa örtüsü, çanta, şapka, erkekler için yelek, kravat gibi giyebilecekleri bir ürüne dönüştürdü. Eskiden kadınlarda örtünme amaçlı kullanılan ehram, insanların kıyafetlerinde yaşanan değişim ile birlikte modernize edildi. Usta öğreticiler uzun yıllar burada çalıştıkları için edindikleri bilgi ve tecrübelerini 'bu kültürü unutmasınlar' diye yeni kuşakların da istifade etmeleri amacıyla günümüz kıyafetlerini de inceleyerek ve esinlenerek yeni bir çalışma başlattı. Modernize edilen kıyafet ve ürünler oluşturuldu."

        - "Genç kuşaklarımızın çok ilgisi var"

        Usta öğretici Fatma Karatepe ise koyunların yünlerinden elde edilen iplikle ehram kumaşını dokuduklarını belirterek, "Anneannelerimizden kalma ve kızların çeyizine konulan bu ehramı biz yeniden dizayn edip farklı ürünler üreterek onları gelecek kuşaklarımıza aktarmaya çalıştık. Bu konuda genç kuşaklarımızın çok ilgisi var. Yaptığımız yeni modellerle baya farklı ürünler çıkmaya başladı." diye konuştu.

        Karatepe, ehramı modernize ederken başta tedirgin olduklarını anlatarak, sergilere, kermeslere ve fuarlara gönderdikleri ürünlerin ilgi görmesiyle mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

        İlginin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Karatepe, çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Kursiyerlerden Ayşe Sazlı da çeyiz sandıklarında bulunan ehramdan çocuklar için yeni kıyafetler de diktiklerini ifade etti.

        Modernize edilen ehramın gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Sazlı, "Yeni dönemde farklı ürünler de yapacağız. Kaymakamlık, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizlere çok büyük destekleri oldu. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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