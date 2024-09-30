Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da hakkında 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da hakkında 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "yağma" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        O.S’yi takibe alan ekipler, evine girmek istediği sırada polisleri fark edince kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan sınırında hareketlilik
        Lübnan sınırında hareketlilik
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da okul çevreleri sürekli polis gözetiminde tutulacak
        Erzincan'da okul çevreleri sürekli polis gözetiminde tutulacak
        Ehram kumaşına Erzincanlı kadınlardan modern dokunuş
        Ehram kumaşına Erzincanlı kadınlardan modern dokunuş
        Erzincan'da 20 engelli akülü sandalyeye kavuştu
        Erzincan'da 20 engelli akülü sandalyeye kavuştu
        Satmaya kıyamadığı eşyalarla müze açmak istiyor
        Satmaya kıyamadığı eşyalarla müze açmak istiyor
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı