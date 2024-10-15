Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp iki ilde satılan hayvanları bularak sahibine ulaştırdı

        Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp iki ilde satılan hayvanları bularak sahibine ulaştırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde 27 Eylül'de 5 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların 4'ünün Erzincan'da, 1'inin de Bayburt'ta satıldığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Jandarma ekipleri, adreslerde bulduğu büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

        Şüpheliler H.B, E.D. ve G.K hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu...
        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu...
        Esnafın 'Berber Dede'si
        Esnafın 'Berber Dede'si
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" yapıldı
        Erzincan'da "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" yapıldı