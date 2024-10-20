Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Çağrı D'nin kullandığı 38 DM 499 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisinde, Dursun H. (56) idaresindeki 24 AAG 682 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Dursun H'nin yanı sıra R.H. (53), Lütfiye H. (81), S.D. (20), Ayberk D. (43) ve A.N. (39) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ayberk D. ve Lütfiye H, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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