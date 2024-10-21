TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzincan TSO'nun yeni hizmet binasının açılışını yaptı:

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, kentteki Atatürk Mahallesi Nermin Tombul Caddesi üzerinde inşa edilen hizmet binasının kurdelesini protokol ile kesip binayı gezdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir süre önce vefat eden ticaret odası üyesi Alaattin Tuncay’ın adının verildiği konferans salonunda düzenlenen programda, kentte herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Üretimin önemine değinen Aydoğdu, "Bir yerde güzellik varsa bizim onu model almamız gerekiyor. Dışarıdan gelen insanlar bir yerde birlik ve beraberlik olursa hiçbir şey söylemeden onu hisseder. Bu bence bir şehir için çok değerli ve önemli. Artık küçük bir odaya hapsolunan bir dünyada üretmekten başka hiçbir çaremiz yok. Eğer biz dünyayla rekabet edeceksek, eğer biz göğsümüzü her yerde gere gere gezeceksek bunun üretimden başka hiçbir yolunun olmadığını bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da açılışını yaptıkları yeni hizmet binasının üyelere hayır ve bereket getirmesini diledi.