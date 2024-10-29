Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı

Valilikten yapılan açıklamada, Erzincan POMEM öğrencilerinin Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna unutulmaz bir ışıklı koreografi gösterisi düzenlediği belirtilerek, "Cumhuriyet'in ışığında, geleceğe umutla bakan gençlerimizin hazırladığı bu özel gösteriyi gururla izledik. Bu özel günde Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadık." ifadesine yer verildi.

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