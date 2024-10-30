Erzincan'da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü
Erzincan'da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Erzincan’da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde oturan Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sarıkaya’nın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıkaya'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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