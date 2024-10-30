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        Erzincan'da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

        Erzincan'da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:21
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        Erzincan'da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü
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        Erzincan’da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde oturan Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sarıkaya’nın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sarıkaya'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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