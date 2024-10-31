İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı bulunan projeyle, kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımı üzerindeki rolünü, kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini hedefliyor.