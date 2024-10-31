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        "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:05
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        "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı
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        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı bulunan projeyle, kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımı üzerindeki rolünü, kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini hedefliyor.

        Gençlerin kent diplomasisi hakkında bilgilendirilmesi, bu konuda gençler ve kentsel aktörler arasında farkındalık oluşturulması, kent kültürünün geliştirilmesi ve kent imajını güçlendirilmesi, bu yolla gençler ve karar alma mekanizmaları arasında yapılandırılmış bir diyalog inşa edilmesi amaçlanıyor.

        Mayıs 2024 itibarıyla yürütülmeye başlanılan proje kapsamında sırasıyla "Erzincan Çalıştayı", "Tunceli Çalıştayı" ve "Bayburt-Gümüşhane Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        1-3 Kasım 2024’de Munzur Üniversitesinde yapılacak olan Kent Diplomasisi Ulusal Zirvesi sonucunda ortaya çıkacak olan "Kent Diplomasisi Sonuç Bildirgesi" karar alma mekanizmasında olan kurumlara gençler aracılığıyla sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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