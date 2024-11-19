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        Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı denetledi

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:54
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        Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı denetledi
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda kentte de emniyetin tüm birimlerine bağlı 14 ekip, 55 polisle uygulama yapıldı.

        Denetimlerde 536 kişinin sorgusunu yapan ekipler, 21 servis aracı, 28 kahvehane, 20 büfe, 50 park ve bahçe, 3 internet ile 2 oyun salonunu kontrol etti.

        Polisin kentte bu yöndeki denetimleri devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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