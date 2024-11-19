Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı denetledi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.