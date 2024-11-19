Erzincan'da polis ekipleri okul çevreleriyle servis araçlarını eş zamanlı denetledi
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda kentte de emniyetin tüm birimlerine bağlı 14 ekip, 55 polisle uygulama yapıldı.
Denetimlerde 536 kişinin sorgusunu yapan ekipler, 21 servis aracı, 28 kahvehane, 20 büfe, 50 park ve bahçe, 3 internet ile 2 oyun salonunu kontrol etti.
Polisin kentte bu yöndeki denetimleri devam edecek.
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