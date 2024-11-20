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        Erzincan'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:17
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        Erzincan'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Erzincan’da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.A’nın (44) kullandığı 19 AFF 896 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile işçiler A.D. (22), A.K (41) ve U.H. (33) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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