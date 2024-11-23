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        Erzincan'da seyir halindeki otomobilin altına kaçan kedi yavruları kurtarıldı

        Erzincan'da seyir halindeki otomobilin altına kaçarak kısa süreli trafiği aksatan kedi yavruları, sürücü ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:37
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        Erzincan'da seyir halindeki otomobilin altına kaçan kedi yavruları kurtarıldı
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        Erzincan'da seyir halindeki otomobilin altına kaçarak kısa süreli trafiği aksatan kedi yavruları, sürücü ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Halit Paşa Caddesi üzerinde yol kenarında duran iki kedi yavrusunun, seyir halindeki otomobilinin altına kaçtığını gören sürücü, hemen aracını durdurup kedileri aracın altından çıkarmaya uğraştı.

        Çevredekilerin yardımıyla otomobilin altından çıkarılan kediler, güvenli alana bırakıldı.

        Araç kuyruğu nedeniyle bir süre trafiğin aksadığı yolda ulaşım normale döndü.

        Kedilerin kurtarılma anı, vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

        Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin kedilerin güvenliğini sağlamak için gösterdiği çaba takdir topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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