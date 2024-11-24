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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmasını inceledi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:37 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:55
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmasını inceledi
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Vali Aydoğdu, beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile karla mücadele çalışmasının yapıldığı Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisine gitti.

        Burada yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, yaptığı konuşmada, kar nedeniyle kara yolunda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Sürücülerin ve yolcuların barınma ve yemek ihtiyacının karşılanacağını belirten Aydoğdu, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

        Aydoğdu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve çıkmak durumunda olanların da gerekli tedbirleri alması uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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