Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlar yurtlara yerleştirildi

Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için acil yardım konuları titizlikle takip ediliyor.