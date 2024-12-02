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        JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) timleri, turistlerin güvenliği için hazırlığını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:12
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        JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır
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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) timleri, turistlerin güvenliği için hazırlığını tamamladı.

        Kayak merkezinde gece gündüz demeden nöbet tutan jandarma ekipleri, kış sezonu boyunca turistlere huzur ve güven veriyor.

        Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

        Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile senaryo gereği kayak merkezinde tatbikat yapan JAK timleri, senaryo gereği telesiyej ile gondolda mahsur kalanların ve düşerek yaralanan sporcunun kurtarılması için çalışma yürüttü.

        Kar motorlarıyla bölgeye giden ekipler, arama kurtarma köpeğinin de desteğiyle mahsur kalanları kurtardı, yaralı sporcuyu sağlık ekiplerine ulaştırdı.

        Jandarma ekiplerinin aksiyon dolu tatbikatı başarıyla tamamlandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kayak merkezinde emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarını en aza indirmek için tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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