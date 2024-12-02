JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) timleri, turistlerin güvenliği için hazırlığını tamamladı.

Kayak merkezinde gece gündüz demeden nöbet tutan jandarma ekipleri, kış sezonu boyunca turistlere huzur ve güven veriyor.

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile senaryo gereği kayak merkezinde tatbikat yapan JAK timleri, senaryo gereği telesiyej ile gondolda mahsur kalanların ve düşerek yaralanan sporcunun kurtarılması için çalışma yürüttü. Kar motorlarıyla bölgeye giden ekipler, arama kurtarma köpeğinin de desteğiyle mahsur kalanları kurtardı, yaralı sporcuyu sağlık ekiplerine ulaştırdı.