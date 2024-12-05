Erzincan'da "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yollarını (THY) halka arz ettirmekle devletin mevzuatından şirketi kurtardıklarını ve millete mal ettirdiklerini söyledi.

Havacılıkta serbestleşme kararının verilmesi ve THY'nin küresel bir marka haline gelmesinin çok kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, THY'nin dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran bir marka olarak yoluna devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edeceksiniz 'Hava yolu, halkın yolu' diyeceksiniz ve bir uçağın bir arızasını gidermek için böylesine anlamsız, aptalca bir mevzuata tabi olacaksınız. İşte orada bu kararı verdik. Dedim ki bu şirket bu şekilde yürüyemez. Bu şekilde devam ederse batmaya mahkumdur. Ya da ay yıldızlı bayrağımızı bütün dünyada dalgalandıracak küresel bir marka olacak. Bugün bütün kıtalarda bayrağımızı dalgalandıran, hepimizin göğsünü kabartan bir şirketimiz var. THY'nin 1933'de 5 uçağı vardı ve toplam koltuk kapasitesi 19'du. Allah rahmet eylesin Vecihi Hürkuş o yıllarda Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği zamanlarda yerli uçak yapımı için kolları sıvamış ve bunu da başarmıştır. 8 tanede Hollanda'ya uçak siparişi almış. Sırf tek parti zihniyetiyle ters düştüğü için batırdılar. O gün Türk Havacılık tarihimiz kara bir günü yaşamıştır. Eğer o uçaklar devam etseydi daha güzel şeyler olurdu. Bu bir hainliktir, başka bir şey değildir. Siyaset bu değildir, siyaset ülke menfaati için millete hizmet söz konusu olunca partilerin bir önemi yoktur."