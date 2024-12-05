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        Erzincan'da "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans düzenlendi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:44
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        Erzincan'da "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans düzenlendi
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yollarını (THY) halka arz ettirmekle devletin mevzuatından şirketi kurtardıklarını ve millete mal ettirdiklerini söyledi.

        Havacılıkta serbestleşme kararının verilmesi ve THY'nin küresel bir marka haline gelmesinin çok kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, THY'nin dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran bir marka olarak yoluna devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Dünya ile rekabet edeceksiniz 'Hava yolu, halkın yolu' diyeceksiniz ve bir uçağın bir arızasını gidermek için böylesine anlamsız, aptalca bir mevzuata tabi olacaksınız. İşte orada bu kararı verdik. Dedim ki bu şirket bu şekilde yürüyemez. Bu şekilde devam ederse batmaya mahkumdur. Ya da ay yıldızlı bayrağımızı bütün dünyada dalgalandıracak küresel bir marka olacak. Bugün bütün kıtalarda bayrağımızı dalgalandıran, hepimizin göğsünü kabartan bir şirketimiz var. THY'nin 1933'de 5 uçağı vardı ve toplam koltuk kapasitesi 19'du. Allah rahmet eylesin Vecihi Hürkuş o yıllarda Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği zamanlarda yerli uçak yapımı için kolları sıvamış ve bunu da başarmıştır. 8 tanede Hollanda'ya uçak siparişi almış. Sırf tek parti zihniyetiyle ters düştüğü için batırdılar. O gün Türk Havacılık tarihimiz kara bir günü yaşamıştır. Eğer o uçaklar devam etseydi daha güzel şeyler olurdu. Bu bir hainliktir, başka bir şey değildir. Siyaset bu değildir, siyaset ülke menfaati için millete hizmet söz konusu olunca partilerin bir önemi yoktur."

        Yıldırım, Türkiye'nin bir ateş çemberi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Kuzeyde, güneyde savaşlar var, istikrarsızlıklar var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkemizi gerek terör gerekse bölgesel ihtilaflara karşı istikrar içerisinde, barış içerisinde Türkiye'yi 'Türkiye 100 Yılına' taşımak en büyük hedefimizdir." diye konuştu.

        TDT Aksakalılar Konsey Başkanı olarak Türk devletlerine gittiğinde Türk dünyasında özellikle genç kuşakların yönünü Türkiye'ye döndüğünü gördüklerini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'yi model olarak görüyorlar ve bu bakış açışı da Türkiye'ye büyük sorumluluk yüklüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Amacımız emperyalist ülkelerin yaptığı gibi işler yapmak değil. Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da, kadim Türk coğrafyasında refahı artırmak, kardeşliği geliştirmek, ekonomiyi büyütmek ve bölgesel ihtilafları, sorunları ortadan kaldırmak. Bunun için canla, başla Türk Devletleri Teşkilatları elinden geleni yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

        THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY’nin başarı hikayesini ve küresel ölçekteki büyüme stratejilerini aktardı.

        Son 4 yıldır Avrupa'nın en iyi hava yolu unvanına sahip olduklarına değinen Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

        "TDT Aksakallılar Konseyi Başkanımız Binali Bey ile çalışma şerefene nail olduk ve bu yaptıklarımızın büyük bir kısmını Binali Bey zamanında gerçekleştirdik. Bununla birlikte de Türk Hava Yolları dünyada bir numara olma yolunda büyük bir gayretle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bunu biraz da sivil havacılığın tarihçesi birazda Türk Hava Yollarının tarihçesi ile anlatmamız gerekiyor. Bu Türk milletinin gururu, Türk milletinin havacılıktan serüveni. Hepimizin gurur duyacağı şey, bunun Türk milleti olarak ortak gururumuz olmasıdır."

        Konuşmaların ardından Ekşi, "5 Uçaktan, 6 Kıtaya" konulu konferansta, THY'nin geçmişten günümüze çalışmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

        Konferansa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, kurum müdürleri, akademik personeller ile öğrenciler katıldı.

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