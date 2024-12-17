Erzincan'da boğazına şeker kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Erzincan'da soluk borusuna şeker kaçan genç, Heimlich manevrasıyla iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.
Erzincan'da soluk borusuna şeker kaçan genç, Heimlich manevrasıyla iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.
Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuru yemişçide A.Y'nin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştığı iş yeri sahibi M.A. tarafından A.Y'ye müdahale edildi.
İş yeri sahibi Heimlich manevrasıyla şekeri çıkartarak A.Y'nin yeniden nefes almasını sağladı.
M.A'nın gence müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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