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        Erzincan'da boğazına şeker kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Erzincan'da soluk borusuna şeker kaçan genç, Heimlich manevrasıyla iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:41
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        Erzincan'da boğazına şeker kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Erzincan'da soluk borusuna şeker kaçan genç, Heimlich manevrasıyla iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.

        Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuru yemişçide A.Y'nin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştığı iş yeri sahibi M.A. tarafından A.Y'ye müdahale edildi.

        İş yeri sahibi Heimlich manevrasıyla şekeri çıkartarak A.Y'nin yeniden nefes almasını sağladı.

        M.A'nın gence müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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