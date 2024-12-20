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        Erzincan'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:05
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        Erzincan'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden "silahlı terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile örgüt mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla E.D. ve P.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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