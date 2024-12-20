Erzincan'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Erzincan'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Erzincan'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden "silahlı terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile örgüt mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla E.D. ve P.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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