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        Erzincan'da 8 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı

        Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:21
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        Erzincan'da 8 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı
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        Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 8 ürün, Erzincan Bakır Evi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Yapılan çalışmaların kıymetine değinen Aydoğdu, son başvurusu yapılan 8 ürün ile toplam 29 ürünün coğrafi işaret almış olacağını belirtti.

        Aydoğdu, Erzincan'ın tanıtımı açısından oldukça önemli olan bu çalışmada başta Vali Yardımcısı Yusuf İzci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük de coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 8 yöresel lezzet hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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