Erzincan'da 8 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 8 ürün, Erzincan Bakır Evi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların kıymetine değinen Aydoğdu, son başvurusu yapılan 8 ürün ile toplam 29 ürünün coğrafi işaret almış olacağını belirtti.

Aydoğdu, Erzincan'ın tanıtımı açısından oldukça önemli olan bu çalışmada başta Vali Yardımcısı Yusuf İzci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.