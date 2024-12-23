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        Erzincan'ın karla kaplı dağlarında yaban keçileri görüntülendi

        Koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nın, Erzincan sınırındaki karla kaplı bölgesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:25
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        Erzincan'ın karla kaplı dağlarında yaban keçileri görüntülendi
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        Koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nın, Erzincan sınırındaki karla kaplı bölgesinde görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin, doğa koruma faaliyetleriyle kentteki popülasyonları artıyor.

        Koruma altında bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince dronla kayıt altına alındı.

        Yüksek noktalarda yaşadıkları için nadir görülen yaban keçileri, sürekli takip altında tutuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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