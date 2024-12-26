Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Erzincan’da 4 ikamet ile 1 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 5 bin 491 sentetik ecza ele geçirdi.