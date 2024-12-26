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        Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:57
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        Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Erzincan’da 4 ikamet ile 1 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 5 bin 491 sentetik ecza ele geçirdi.

        Ekipler, E.G, İ.Ç.D, F.B.P, S.Z, A.O.Y, A.E, E.A, İ.G ve H.A’yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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