Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı

        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik denetim yaptı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da yaban domuzuna işkence eden kaçak avcılar hakkında işlem başlat...
        Erzincan'da yaban domuzuna işkence eden kaçak avcılar hakkında işlem başlat...
        Devrilen otobüsün kaza öncesi seyir halindeki görüntüleri ortaya çıktı
        Devrilen otobüsün kaza öncesi seyir halindeki görüntüleri ortaya çıktı
        Erzincan ve Kars'taki otobüs kazalarında 9 kişinin tedavileri sürüyor
        Erzincan ve Kars'taki otobüs kazalarında 9 kişinin tedavileri sürüyor
        Erzincan'da öğretmenler SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi yaptı
        Erzincan'da öğretmenler SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi yaptı
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 30 yaralı (3)
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 30 yaralı (3)
        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yar...
        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yar...