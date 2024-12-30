Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.
Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 15'i firari hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik denetim yaptı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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