Erzincan'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Metehan" oldu

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da aileyi ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Baba Onur Ertane de bebeklerinin 2025 yılının ilk gününde dünyaya gelmesinin kendilerinde farklı bir heyecan yarattığını belirtti.

Anne Zeynep Ertane, yılın ilk dakikalarında doğan bebeğini kucağına almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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