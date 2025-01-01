Erzincan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar Gazze için yürüdü

Erzincan’da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkına destek için yürüyüş yaptı.

Valilik ve İl Müftülüğünce "Beklenensin... Üç ayları hep birlikte karşılıyoruz" sloganıyla Terzibaba Camii'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, sabah namazı kılındı.