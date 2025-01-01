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        Erzincan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar Gazze için yürüdü

        Erzincan'da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkına destek için yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:56
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        Erzincan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar Gazze için yürüdü
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        Erzincan’da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkına destek için yürüyüş yaptı.

        Valilik ve İl Müftülüğünce "Beklenensin... Üç ayları hep birlikte karşılıyoruz" sloganıyla Terzibaba Camii'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, sabah namazı kılındı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce 7 bin kişilik kahvaltı ikramı sonrası il protokolünün de katılımıyla Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüş sonrası, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu dua etti.

        Programa, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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