Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

Şüpheliler V.K, C.D, R.K ile G.B'nin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza ile uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.