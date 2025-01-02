Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

        Şüpheliler V.K, C.D, R.K ile G.B'nin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza ile uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları

        Benzer Haberler

        Tilki, girdiği kümeste tavukları yakalayıp götürdü; o anlar kamerada
        Tilki, girdiği kümeste tavukları yakalayıp götürdü; o anlar kamerada
        Erzincan'daki otobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtarmış
        Erzincan'daki otobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtarmış
        Erzincan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar Gazze için yürüdü
        Erzincan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar Gazze için yürüdü
        Erzincan Valisi Aydoğdu, yılbaşında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, yılbaşında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret...
        Erzincan'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Metehan" oldu
        Erzincan'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Metehan" oldu
        Erzincan'da anaokulu öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verildi
        Erzincan'da anaokulu öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verildi