Erzincan ve Ardahan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Erzincan Müftülüğünce Terzibaba Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi.

Erzincan ve Ardahan’daki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

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