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        Erzincan ve Ardahan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Erzincan ve Ardahan'daki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:48
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        Erzincan ve Ardahan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Erzincan ve Ardahan’daki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Erzincan Müftülüğünce Terzibaba Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi.

        İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

        Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

        Ardahan’da da camilerde programlar gerçekleştirildi.

        Merkez Karagöl Camisi'ndeki programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Programa katılan Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz vatandaşların kandilini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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