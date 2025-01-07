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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:13
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.Ç'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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