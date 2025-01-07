Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.Ç'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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