Erzincan'da 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Erzincan'da polis ekipleri 90 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.
Erzincan'da polis ekipleri 90 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün getireceği tespit edilen S.P'yi yakaladı.
Ekipler, yaptıkları aramada 500'er gramlık 180 paket içerisinde toplam 90 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.
Yakalanan şüpheli S.P. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.