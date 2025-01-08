Erzincan'da 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün getireceği tespit edilen S.P'yi yakaladı.

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