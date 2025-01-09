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        Özel sporcu Ayşe Kader, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na odaklandı

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı sporcusu Ayşe Kader Yavuz, Fransa'da düzenlenecek Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:07
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        Özel sporcu Ayşe Kader, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na odaklandı
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı sporcusu Ayşe Kader Yavuz, Fransa'da düzenlenecek Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        İşitme engeli ve konuşma bozukluğu olan Ayşe Kader, 4 yaşında spor yapmaya başladı. Milli sporcu, 2015'te ulaştığı Türkiye şampiyonluğuyla kayaktaki ilk başarısını elde etti.

        2017, 2018 ve 2019'da kategorisinde zirveyi kimseye kaptırmayan Ayşe Kader Yavuz, 2016'da da Polonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Milli sporcu, Ergan Dağı'nda antrenör Canser Atila yönetiminde hayalini kurduğu dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

        Ayşe Kader Yavuz, 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde Fransa'nın Tignes kentinde düzenlenecek Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        - "İnşallah şampiyon olup Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım"

        Ayşe Kader Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde antrenmanlarına başladığını, Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

        Dünya şampiyonluğu hedefiyle Fransa'daki yarışlara hazırlandığını anlatan 26 yaşındaki milli sporcu, "30 Mart-5 Nisan tarihlerinde Fransa'da yapılacak Dünya Kayak Şampiyonası için antrenman yapıyorum. İnşallah şampiyon olup Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım. 2018'de Çanakkale Şehitleri Anma Programı'na katıldım. Cumhurbaşkanı'mızla tanışma fırsatımız oldu. Dünya şampiyonluğu sözü verdim. İnşallah Fransa'da sözümü yerine getireceğim." diye konuştu.

        Özel sporculara seslenen Ayşe Kader, "Engellilerin aşamayacağı hiçbir bir engel yoktur. Her zaman kendinize güvenin, azminizi, cesaretinizi kaybetmeyin. Her şeyi başaracağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayak antrenörü Canser Atila ise 10 yıldır birlikte çalıştığı Ayşe Kader Yavuz'un Türkiye ve dünyada birçok yarışta başarı elde ettiğini dile getirdi.

        Ergan Dağı'nda ciddi bir kamp süreci gerçekleştireceklerini vurgulayan Atila, "Yaklaşık 3 ay boyunca 6 günlük antrenmanlarımız var. İnşallah hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu sefer şanlı bayrağımızı göklere çekeceğiz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Moral, motivasyonumuz çok iyi. Ayşe bundan önce dünya ikincisi olmuştu, hedefe çok yakınız. İnşallah güçlü çalışmalardan sonra dünya şampiyonluğunu elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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