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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

        Erzincan'da üzerinde bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:10
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da üzerinde bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda T.K'nın üzerinde bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan T.K'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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