Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan T.K'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

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