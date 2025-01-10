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        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü kar ve buzla kaplandı

        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:08
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        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü kar ve buzla kaplandı
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        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

        Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı akarsular ve göletler buz tuttu.

        Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15'e düştüğü Çatalarmut köyünde bulunan, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Göyne Barajı'nın büyük kısmı kar ve buzla kaplandı.

        Yaz mevsiminde yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan barajdaki balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

        Büyük bölümü kar ve buzla kaplanan baraj gölü dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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