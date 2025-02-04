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        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören 66 çiftçiye çadır dağıtıldı

        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağılları zarar gören 66 çiftçiye, 123 hayvan çadırı dağıtılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:40
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        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören 66 çiftçiye çadır dağıtıldı
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        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağılları zarar gören 66 çiftçiye, 123 hayvan çadırı dağıtılmaya başlandı.

        Kentte 24-25 Kasım 2024’te aşırı kar yağışı sonrası zarar gören çiftçilerin hasar tespiti, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılarak Erzincan Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bildirildi.

        Bunun üzerine ağılları çöken 66 yetiştiriciye Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen 123 hayvan çadırı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

        Törende konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, yoğun kar yağışının ardından zarar gören çiftçilerin hızlı şekilde hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi.

        Gelecek günlerde de yoğun kar yağışı beklendiğini aktaran İzci, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki günlerde 2, 3 gün sürecek yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle çok hızlı şekilde çadırları yerine ulaştırıp gerekli tertibatı alırsanız inşallah en azından yoğun kar yağışından dolayı ortaya çıkacak zararları minimize etmiş olacağız. Yine diğer zararların karşılanması noktasında, yaşanan zarar Cumhurbaşkanlığımıza bildirilmiş ve onların takdiriyle ilimize ilk etapta kaynak aktarımı yapılmıştır."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'de kar yağışı ve fırtınada ağılları çöken yetiştiricilerin yaralarını sarmaya başladıklarını ifade etti.

        Yaşanan afetten Erzincan genelinde 39 bin küçükbaş, yaklaşık 500 de büyükbaş hayvanın etkilendiğini anlatan Koçaker, "500 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yoğun kar yağışı sonrasında gelen ihbarlar üzerine il ve ilçe müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız Valiliğimizin talimatları ile hemen hasar tespit çalışmalarına başlamış ve kısa sürede meydana gelen zararlar tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.

        Koçaker, bakanlık ile yapılan görüşmeler neticesinde zarar gören üreticilere çadır dağıtımına başladıklarını, bakanlığın gönderdiği çadırların ısı yalıtımına sahip son derece kullanışlı olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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