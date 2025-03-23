Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 4,35 gram uyuşturucu ve 21 adet sentetik ecza ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.T, C.A, A.Ö’ye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", K.E, E.K, A.S. ve A.B’ye ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.