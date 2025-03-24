Erzincan'da "190 Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu

Erzincan'da 190 Fetva Hattı'nda ramazan ayında yoğunluk yaşanıyor.

İl Müftülüğüne bağlı birimde vatandaşların sorularına cevap veren görevlilere, bugünlerde oruçla ilgili birbirinden ilginç sorular geliyor.

Vatandaşların özellikle oruç, zekat, fitre, fidye gibi konulardaki sorularını cevaplayan görevliler, ramazan ayında artan çağrılar nedeniyle yoğunluk yaşıyor.

Müftü İsmail Fakirullahoğlu, AA muhabirine, ramazan ayında çağrı sayısının yaklaşık 5 kat arttığını söyledi.

Vatandaşların sorularını işin ehli ve uzmanların cevapladığını ifade eden Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle oruç ve fitre ile zekatla alakalı meseleler soruluyor. Yani orucu bozan ve bozmayan hususlar. Vatandaşlar oruçlarını riske atmamak adına işin ehlinden bunları öğrenmek istiyorlar. İşte "insülin iğnesi orucu bozar mı?, Dil altı ilacı kullanmak orucu bozar mı?, Kan vermek, kan almak orucu bozar mı? Ağrı kesici kullanmak orucu bozar mı?' gibi böyle günlük hayatta karşılaşabildikleri meseleleri sormaktadırlar."

Uzman vaiz Arzu Kılınç da fetva hattında insanlara, ibadetten ticarete, aile hayatındaki günlük helaller ve haramlara dair pek çok konuda cevap verdiklerini anlattı.

İnsanların doğru bilgiye ulaşmasının çok önemli olduğuna işaret eden Kılınç, "O yüzden biz doğru dini bilgiyi ve aynı zamanda fetva birliğini sağlamak için buradayız. Yanlış bilginin önüne geçmek istiyoruz. Verilen fetvalarımız güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. İlmi bir süreçten geçmektedir." dedi.

Fetva vaizi Halit Ertel ise vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığına güvendiğini söyleyerek, "Ramazan ayında yoğun bir mesai ile karşı karşıya kalıyoruz." ifadesini kullandı.