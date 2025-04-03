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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da sahipsiz hayvanların yaşam alanını inceledi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Erzincan'da sahipsiz hayvanlar için yapılan yaşam alanını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:11
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da sahipsiz hayvanların yaşam alanını inceledi
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Erzincan'da sahipsiz hayvanlar için yapılan yaşam alanını inceledi.

        Aktaş, Erzincan’daki programları kapsamında, kentte sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanını gezdi.

        Sahipsiz hayvanlar için kentte yapılan çalışmalarla ilgili Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'dan bilgi alan Aktaş, yaşam alanında incelemede bulundu.

        Aktaş, incelemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yasanın "yakala, kısırlaştır, rehabilite et, barınakta tut/sahiplendir" şekline dönüştürüldüğünü hatırlattı.

        Kentte rehabilitasyonu yapılmış hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanını yerinde incelediklerini belirten Aktaş, "Sokaklarımızı güvenli hale getirmek, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı en iyi şekilde hayata geçirmek için yerel yönetimlerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük ve bazı kamu kurum müdürleri de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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