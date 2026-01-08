Ergan Dağı 1 milyar lirayı bulan turizm yatırımlarıyla sezona güçlü giriyor

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da 14 yıl önce hizmete açılan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yapılan yatırımlarla cazibe merkezi haline geliyor.

Kayak, yamaç paraşütü ve çeşitli doğa sporlarına ev sahipliği yapan merkezde, Erzincan Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), İl Özel İdaresi ve özel sektör işbirliğiyle önemli projeler hayata geçirildi.

Yeni sezona otel, bungalov ve günübirlik tesis yatırımlarını tamamlayarak giren Ergan Dağı'nda, yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp merkezi ve kayakevi gibi projelerin yapımı ise devam ediyor.

Merkezin, tamamlanan ve süren yatırımlarla dört mevsim doğa sporlarının yapılabildiği bir turizm noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

- Türkiye ve dünyada sayılı kayak merkezleri arasında

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin, 50 kilometrelik toplam pist uzunluğuyla Türkiye ve dünyada sayılı kayak merkezleri arasında yerini aldığını söyledi.

Kayak merkezinde çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Canpolat, "Merkezimiz, 12 kilometrelik Türkiye'nin en uzun tek parça pistine sahip. Çocuklar için kızak pisti, acemiler için eğitim pistleri, sportif ve profesyonel sporcular için siyah ve kırmızı pistlerimiz bulunuyor. Pist genişliklerimiz yer yer 100 ila 250 metre arasında değişiyor. Pistlerimizin toplamı ise yaklaşık 50 kilometre." diye konuştu. Önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Canpolat, yap-işlet-devret modeliyle bir marka otelin hizmete alındığını, günübirlik tesis ve restoran sayısının artırıldığını, 4 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir kayakevinin inşa edildiğini anlattı. Merkez meydanında yapılan düzenleme kapsamında yaklaşık 2 bin kamyon dolgu çalışması gerçekleştirildiğini ve otopark kapasitesinin artırıldığını bildiren Canpolat, şöyle devam etti: "Karlama altyapısını da yeniledik. Bakım gerektiren pistlerde son teknoloji karlama makineleri ile yüksek basınçlı yer altı boruları döşendi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Bu inşaatın da önümüzdeki yıl temmuzda tamamlanması planlanıyor. İnşallah onlar da tamamlandığında 600 yataklı Ergan Dağı Kayak Merkezi, 1000 yatak kapasitesine ulaşmış olacak. Konaklama konusunda bu müthiş bir rakam çünkü 2 yıl önce konaklamanın olmadığını herkes biliyordu."

Geçen sezonun oldukça verimli geçtiğini dile getiren Canpolat, "Son 2 yıl içerisinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne KUDAKA, Spor Toto, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ile özel müteşebbislerin desteğiyle, Erzincan Valiliğinin yani Özel İdarenin hesabından 1 lira para çıkmadan yaklaşık 1 milyarlık (lira) yatırım yapılmış oldu. 2024-2025 sezonunda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu sezon hedefimiz, bu sayının üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı. - Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kayak merkezinin uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapacağını belirten Canpolat, şunları kaydetti: "Bu yıl 15-18 Ocak'ta Cross Snowboard Avrupa Kupası yapılacak. Bu da Türkiye'de daha önce Erzurum'da yapılmıştı. Bu yıl Erzincan'da yapılacak. Bu yarışma bizim için neden önemli? Snowboard biliyorsunuz 4 takımın aynı anda ekstrem olarak yaptıkları atlamalı zıplamalı bir kayak. Bunun için de ihtiyacı olan pistlerin hazırlanması için ciddi bir kara ihtiyaç var. Onunla ilgili de yaklaşık 1,5 aydır ekiplerimiz hem pist genişletme çalışmaları hem de suni karlamayla pistlerin hazırlanması için çaba gösteriyor. Bugüne kadar 55 bin metreküp kar üretildi. Bu da ciddi bir rakam. Bu sezonu daha verimli geçirmek adına pistlerdeki kar kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bütün karlama makinelerimizi, pistlerin tamamında konuşlandırdık ve zeminin iyi olduğu, kar kalitesinin yüksek olduğu bir pist oluşturmak için ekiplerimiz 24 saat çalışıyor."