Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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