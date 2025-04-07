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        Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:35
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        Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Erzincan’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        O.O’nun kullandığı 16 ABP 123 plakalı kamyonet, Erzincan Havalimanı protokol yolunda Ekrem Öztürk (54) idaresindeki 24 ABD 221 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

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