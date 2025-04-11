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        Erzincan'da kavga ihbarına giden polislere ev hanımlarından sürpriz kutlama

        Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası dolayısıyla bazı ev hanımları tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:28
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        Erzincan'da kavga ihbarına giden polislere ev hanımlarından sürpriz kutlama
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        Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası dolayısıyla bazı ev hanımları tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

        Mimarsinan Mahallesi 1196 Sokak'ta bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.

        Polisler, burada apartman sakinleri ve ev hanımları tarafından 7-13 Nisan Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

        El açması börek, kesme kadayıf tatlısı ve çay ikramında bulunulan polislere, çiçek takdim edildi.

        Ev hanımlarından Pınar Ayvaz, Polis Haftası'nı kutlamak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Apartmanda komşular arasında kavga çıktığı ihbarında bulunduk. Sağ olsunlar onlar da apar topar geldiler. Onlara esprili karşılama yapmak istedik. Onların bizlere emekleri çok fazla. Biz de naçizane ufak bir hatıra kalsın istedik. Onların varlığı bize güç katıyor. İyi ki varlar."

        Sürpriz kutlama nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden polisler, alkışlar eşliğinde mahalleden uğurlandı.

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