Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın cenazesi toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da özel bir hastanede önceki gün hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hüseyin Avni Reyhan için ikindi vakti Erzincan'daki Abdurrahim Reyhan Hz. Camisi'nde tören düzenlendi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Reyhan'ın cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından kıldırıldı.

Tekbirlerle eşliğinde cenaze aracına taşınan Reyhan'ın cenazesi, götürüldüğü Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurt dışı ve ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişi katıldı.