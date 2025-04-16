Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 7,49 gram uyuşturucu ele geçirildi, F.M, S.M, M.V.M, B.M, S.M, O.M, V.A, F.D. ve T.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.